Atentado suicida mata pelo menos 15 na Argélia

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 75 ficaram feridas nesta quinta-feira em um atentado suicida na Argélia. A bomba explodiu na cidade de Batna, a cerca de 450 quilômetros a leste da capital, Argel, em meio a uma multidão que aguardava a chegada do presidente do país, Abdelaziz Bouteflika, que visitaria o local. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. No entanto, Bouteflika acusou militantes islâmicos de tentar atrapalhar sua política de reconciliação nacional. O governo tenta pôr fim a 15 anos de confrontos entre o Exército e grupos separatistas que buscam a criação de um Estado islâmico. "Atos terroristas não têm absolutamente nada em comum com os nobres valores do Islã", disse o presidente, segundo a agência de notícias oficial APS. Ao ser informado sobre o atentado, Bouteflika foi a um hospital local visitar alguns dos feridos. A violência entre governo e grupos islâmicos na Argélia começou em 1992. Naquele ano, as eleições gerais, nas quais um partido islâmico havia sido o vencedor, foram anuladas. O conflito resultou em uma guerra civil sangrenta, na qual mais de 150 mil pessoas morreram. A insegurança tem aumentado nos últimos meses, tanto na Argélia quanto em outros países do norte da África, desde que o antigo Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC) mudou seu nome para Al-Qaeda no Magreb Islâmico e retornou à ativa, no início deste ano. Em abril, o Al-Qaeda no Magreb Islâmico reivindicou a autoria de dois ataques a bomba que mataram mais de 20 pessoas em Argel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.