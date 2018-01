AT&T diz que já vendeu quase todos os seus iPhones

A AT&T vendeu quase todo o seu estoque inicial de iPhones, novo aparelho da Apple, nas primeiras horas em que comercializou o produto, afirmou neste sábado um porta-voz da AT&T. Representantes da Apple ainda não falaram sobre o número de iPhones vendidos nas suas 162 lojas nos Estados Unidos. O iPhone, uma combinação de celular, vídeo e som, onde também se pode navegar na internet, começou a ser vendido nas lojas AT&T e Apple às 18d de sexta-feira, no mais esperado lançamento de eletrônicos do ano. "Os iPhones praticamente esgotaram em nossas lojas na noite passada", disse o porta-voz da AT&T Mark Siegel, sem querer especificar quantas unidades foram vendidas. A AT&T, com cerca de 1.800 lojas nos Estados Unidos, ainda aceita encomendas e oferece aos clientes a opção de entregar o iPhone posteriormente em casa, afirmou Siegel. Perguntado sobre problemas que alguns compradores estão tendo para ativar os seus aparelhos, Siegel afirmou que "a grande maioria" dos clientes puderam começar a usar os seus iPhones em minutos.