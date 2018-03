AT&T e Chernin Group estão perto de acordo para comprar Fullscreen

A Otter Media, joint venture da operadora de telecomunicações e o grupo de investimento liderado pela empresário de mídia Peter Chernin, superou vários compradores em potencial nos últimos meses, noticiou o blog nesta quarta-feira.

A AT&T, a Fullscreen e o Chernin Group não estavam imediatamente disponíveis para comentários.

A aquisição deve seguir os passos da Walt Disney, que adquiriu a Maker Studios por 500 milhões de dólares mais cedo neste ano, e lançou um holofote sobre os canais de conteúdo original de rápido crescimento no YouTube, do Google.

A Time Warner, o Yahoo e a Relativity Media estão entre as empresas que supostamente olharam ou mantiveram conversas com a Fullscreen, voltada a um público mais jovem e que diz ter cerca de 3 bilhões de visualizações de vídeos mensais, com mais de 400 milhões de assinantes.

A Otter Mídia foi criada este ano com 500 milhões de dólares em investimento de capital da AT&T e do Chernin Group.

(Por Redação San Francisco)