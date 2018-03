AT&T está em negociação avançada para comprar DirecTV, diz fonte

As companhias estão trabalhando para anunciar o acordo em até duas semanas e decidir se haverá taxa de interrupção do acordo, disse a fonte.

O preço do acordo ainda precisa ser definido e os termos ainda podem ser alterados, acrescentou a mesma fonte.

A AT&T e a DirecTV se recusaram a comentar. A agência Bloomberg noticiou mais cedo que a AT&T estava oferecendo pagar cerca de 100 dólares por ação pela DirecTV, cujos administradores continuariam a comandar a empresa como uma unidade da AT&T. O Wall Street Journal disse que o acordo poderia ocorrer em duas semanas.

As ações da DirecTV subiam 6 por cento, para 92,50 dólares, no after market desta segunda-feira.

A DirecTV está trabalhando com assessores que incluem Goldman Sachs para avaliar a possibilidade de combinação após uma recente aproximação para tomada de controle, informou a Reuters na semana passada.

(Por Ronald Grover em Los Angeles)