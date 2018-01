AT&T recebe 1 milhão de pedidos de detalhes do iPhone A Cingular Wireless, unidade celular da AT&T, recebeu cerca de 1 milhão de pedidos de informação sobre o celular da Apple, o iPhone, informou o vice-presidente de operações da companhia, Randall Stephenson, nesta terça-feira. A Cingular, que está sendo renomeada como AT&T, será a primeira operadora dos Estados Unidos a vender o aparelho da Apple, que começa a ser distribuído em junho. Apesar da maior operadora celular dos EUA não aceitar pré-encomendas do aparelho, ela criou uma área em seu site convidando os visitantes a deixarem e-mail para receberem informações sobre o telefone quando ele for lançado. "Um milhão de pessoas nos pediram para avisar quando o celular estiver disponível", disse Stephenson durante palestra na conferência de tecnologia sem fio CTIA.