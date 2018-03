Atingidos por barragens ocupam secretaria no CE Integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam hoje a sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) do Ceará. A ação integra a Jornada Nacional de Lutas desencadeada esta semana e que já ocorreu em 13 Estados brasileiros. No Ceará, ela se soma a outras ações desenvolvidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): desde ontem, eles estão acampados na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e em agências no interior do Banco do Nordeste.