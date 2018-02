Atirador de cinema tenta matar detento em prisão na BA O ex-estudante de medicina Mateus da Costa Meira, de 34 anos - que ficou conhecido por, em 3 de novembro de 1999, matar três pessoas e ferir outras quatro ao atirar, com uma submetralhadora, em frequentadores do cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo, durante uma sessão do filme "Clube da Luta" -, voltou a tentar matar no último dia 8, na Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador, segundo a Secretaria de Cidadania, Justiça e Direitos Humanos da Bahia. Considerado preso de bom comportamento, Mateus foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, na 10.ª Delegacia.