Atirador mata seis em universidade dos EUA

Seis pessoas foram mortas depois que um homem abriu fogo em uma universidade a cem quilômetros de Chicago, no Estado de Illinois, Estados Unidos. O atirador cometeu suicídio em seguida. Segundo o correspondente da BBC em Washington Vincent Dowd, um homem branco invadiu uma aula em um auditório no meio da tarde na Universidade Northern Illinois e abriu fogo contra os estudantes. Testemunhas descreveram o atirador como um homem jovem, entre 18 e 20 anos de idade, vestido de preto. Ele entrou no auditório da universidade por uma porta lateral durante uma aula de geologia e atirou com duas pistolas e uma espingarda. As vítimas foram quatro mulheres e um homem. Mais de dez pessoas ficaram feridas. A polícia informou que o atirador parece ter agido sozinho e duas armas usadas já foram recolhidas. "O agressor começou disparando contra a classe a partir do palco. As primeiras informações indicam que ele tinha uma espingarda e duas pistolas. Relatos de testemunhas descrevem um ataque rápido, que terminou com o atirador cometendo o suicídio", disse o reitor da universidade John Peters. Peters acrescentou que o atirador seria um ex-estudante de sociologia da universidade, mas ele não estava mais matriculado no curso. Ainda não foi descoberto o motivo do incidente. Alertas O tiroteio ocorreu em um local central do campus da universidade, com capacidade para receber 25 mil estudantes. Uma testemunha do incidente disse a uma rádio local que o atirador entrou na sala de aula disparando contra os mais de cem estudantes que estavam no local. O website da universidade divulgou alerta, informando a presença de um atirador no campus. "Fiquem em uma área segura e tomem precauções até receber um novo alerta", afirmou a página da Universidade Northern Illinois. A página foi atualizada confirmando o tiroteio e pedindo que os estudantes ficassem longe do local. Este é o quarto tiroteio em uma escola americana ocorrido em uma semana. Na última sexta-feira uma mulher matou a tiros duas outras estudantes antes de cometer suicídio no Colégio Técnico da Louisiana, na cidade de Baton Rouge. Em Memphis, Tennessee, um adolescente de 17 anos foi acusado de atirar e ferir gravemente um estudante na segunda-feira. Na terça-feira um estudante de 15 anos foi baleado em um colégio da Califórnia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.