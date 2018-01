Atiradores matam ao menos 50 que assistiam a jogo da Copa no Quênia Ao menos 50 pessoas morreram quando homens armados em dois microônibus entraram em uma cidade na costa do Quênia, atiraram em torcedores que assistiam a um jogo da Copa do Mundo e atacaram hotéis, um posto policial e um banco, disseram autoridades e testemunhas nesta segunda-feira.