Atiradores matam pelo menos 29 em dois ataques na costa do Quênia

O grupo militante islamista somali al Shabaab, que atacou o shopping center de Westgate em Nairóbi em setembro passado, declarou responsabilidade pelo ataque na noite de sábado na área litorânea.

Nove pessoas perderam a vida no centro comercial hindu no condado de Lamu, perto do local dos ataques em que 65 pessoas foram mortas no mês passado, disse à Reuters o porta-voz do ministério Mwenda Njoka.

Outras 20 pessoas foram mortas em outro ataque na área de Gamba, no condado vizinho Tana River. Ambos os condados ficam ao norte do porto de Mombassa.

"Houve dois ataques em Lamu e Tana River na noite passada. Em Lamu temos nove pessoas mortas e em Tana River, temos 20. O número pode subir", disse Njoka ao telefone.

Autoridades afirmaram que um grupo de 10 a 15 homens atacou Hindi, situado a 15 quilômetros da cidade de Lamu e perto da cidade de Mpeketoni. O local também se localiza perto da cidade de Mpeketoni, que foi quase destruída em um dos ataques em junho.

"Eles atiraram em pessoas e vilarejos indiscriminadamente", disse o chefe da área, Abdallah Shahsi, à Reuters.