Atividade arriscada, recuperar discos óticos é tarefa para profissionais Depois de perder vários de seus discos, o empresário Itamar Zanini decidiu dar um fim ao seu problema. Ele e um antigo sócio desenvolveram uma técnica de recuperação de discos que, além de extremamente eficiente – recupera mais de 90% dos discos danificados – é bem mais segura que os processos que utilizam máquinas automáticas. "Funciona como o polimento de metais", explica Zanini. "Em vez de pagar US$ 30 mil em uma máquina profissional, bolamos uma solução que custa R$ 400." A maior dificuldade no processo foi desenvolver os discos de polimento, os elementos rotatórios acoplados a um motor estacionário de 0,5 HP, que não agredissem o disco. Agora, Zanini oferece o serviço em sua oficina própria, a iTech, localizada na Santa Ifigênia. O principal interessado nesse tipo de serviço é quem investe até R$ 300 em um game original, seja em DVD ou Blu-ray. Ele cobra uma porcentagem de 10% do valor do disco para recuperá-lo – os valores variam de título para título – e antes de começar o serviço, emite um relatório que avalia a condição do disco. "Há discos com trincas no anel interno que simplesmente não aguentam a vibração da máquina. Nesses casos, evitamos fazer o serviço, para não prejudicar o cliente.", afirma ele, cuidadoso. Zanini utiliza uma cera de polimento automotivo muito suave para desgastar a superfície dos discos em frações de milímetro. Mesmo assim discos mais avançados, como Blu-rays, que contam com um verniz protetor, demandam mais cuidado no polimento. Se a camada gravada de um Blu-ray for exposta ao ar, pode oxidar rapidamente, inutilizando o disco. Quanto às soluções caseira, ele adverte: "É muito difícil fazer sozinho. Tem gente que sua Dremel (uma espécie de minifuradeira), furadeiras comuns... é muito arriscado, pois se você não tem noção exata da força com que faz o polimento, o disco pode ficar arruinado." Fazer o trabalho sozinho também pode ser perigoso. Os discos podem ficar enroscados nas almofadas de polimento e estilhaçar, causando sérios ferimentos. Por isso, é melhor deixar o trabalho com os profissionais. J.A. Soluções caseiras nem sempre dão bons resultados Existe uma série de lendas em torno da recuperação de riscos em discos. Muita gente usa creme dental, mas os resultados raramente são satisfatórios. Além de tomar um tempo enorme, a tarefa é arriscada, pois a abrasão excessiva pode danificar ainda mais o disco. Polidores de metais, como Kaol e Brasso, também são complicados, pois além de desgastar demais o disco, podem gerar calor exagerado pela abrasão. Engenhocas de polimento de discos quase nunca dão certo, razão pela qual não podem ser encontradas facilmente no Brasil. Adesivos protetores também são ruins, pois podem entortar os discos a longo prazo.