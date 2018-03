Ativistas protestam contra 'falência' da saúde em Assis

O grupo caminhou até o local com faixas e cartazes. Os manifestantes reclamavam, principalmente, da precariedade do Pronto-Socorro Municipal. A Secretaria da Saúde da prefeitura anunciou que são realizados concursos públicos para suprir a falta de funcionários em alguns setores. A administração municipal vai inaugurar nos próximos meses uma unidade de pronto-atendimento para aliviar a procura pelo pronto-socorro.

Em Sorocaba, um grupo de manifestantes se reuniu na Rua Doutor Braguinha, centro do município, no movimento pelo Fora, Feliciano, que exige a saída do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O grupo distribuiu panfletos e protestou contra a homofobia.

Novos protestos

Nesta quinta-feira, 27, o movimento Domínio Público e o Fórum Popular de Saúde de Sorocaba fazem ato pela tarifa zero no transporte, melhoria na saúde pública e contra os gastos da Copa. A concentração começa às 14 horas, na Praça do Canhão, e os manifestantes tomam as ruas do centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Ribeirão Preto, o PT e outros partidos de esquerda, como o PSTU e PC do B, e sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) convocam um protesto contra as tarifas de ônibus a ser realizado nesta quinta-feira, em conjunto com movimentos sociais, como o dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Pró-Moradia (MPM).

Entre as reivindicações, estão redução na tarifa do transporte, mais verba para saúde e educação, reforma agrária e construção de casas populares. De acordo com o chamado, o ato servirá também para exigir a prisão imediata do assassino do estudante Marcos Delafrate, de 18 anos, atropelado e morto quando participava de uma manifestação no dia 20, em que outras 12 pessoas ficaram feridas. A concentração será na Esplanada do Teatro Pedro II, às 16 horas.