Ativistas protestam contra uso de animais em laboratório

A maioria dos manifestantes era da capital e havia seguido para São Roque após se reunir em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Outros grupos seguiram de cidades do interior. Parte dos ativistas vestia roupas escuras e portava cartazes com faixas contra o uso de animais em experimentos. O deputado Ricardo Izar (PSD), que participou da manifestação, disse que o objetivo era tornar pública a luta em favor dos animais. Um trio elétrico foi usado no protesto. Os ativistas exigiam a soltura dos animais existentes no local, mas não foram atendidos. Eles prometem organizar nova manifestação. O laboratório informou que todas as suas atividades são autorizadas, fiscalizadas e que usa apenas camundongos em testes.

Em outubro do ano passado, o Instituto Royal, outro laboratório existente em São Roque, foi invadido e depredado por ativistas, com o apoio do movimento conhecido como Black Blocs. Os manifestantes levaram do local 178 cães da raça beagle e sete coelhos. Em nova invasão, libertaram cerca de duzentos camundongos. No mês seguinte, o instituto fechou as portas, alegando perdas irreparáveis e falta de segurança para manter a unidade em funcionamento. Inquéritos que apuram tanto os maus tratos contra os animais como o furto dos cães ainda estão em andamento.