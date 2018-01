Ativos da AOL Brasil à venda no SuperBid Os últimos itens da América Online Brasil estão à venda na internet, por meio do site de leilões SuperBid. A empresa, que encerrou as atividades no dia 17 de março, está vendendo itens que incluem servidores, roteadores, computadores, monitores, mobiliário de escritório e até equipamentos de call center. Com o leilão, a empresa pode arrecadar até R$ 300 mil, que serão usados na liquidação de dívidas com funcionários e fornecedores. O pregão será encerrado nessa sexta, às 11h da manhã. Ofertas podem ser feitas pela internet ou no auditório da SuperBib, em São Paulo.