Ativos mais baratos estimulam aquisições no setor de TI

Depois de avaliar os danos causados pela recessão em seus balanços --pelo menos até agora--, empresas de tecnologia como a gigante IBM ou a NetSuite, que opera em apenas um nicho de mercado, estão voltando suas atenções a novas oportunidades de crescimento.

Este ano, a Oracle já abocanhou a Sun Microsystems, por 7,1 bilhões de dólares. A fabricante de chips Broadcom está tentando uma aquisição hostil da Emulex por 764 milhões de dólares, e a NetApp anunciou esta semana a aquisição da Data Domain por 1,5 bilhão de dólares.

O ritmo das aquisições deve se acelerar nos próximos meses, mas a maioria das transações serão pequenas ou médias, disseram importantes executivos de tecnologia dos Estados Unidos na Reuters Global Technology Summit, em Nova York, esta semana.

Eles concordaram que os alvos potenciais em suas listas de aquisições são mais baratos agora do que até mesmo alguns meses atrás. Mas estão divididos em suas opiniões sobre a possível continuação na queda dos valores, porque os débeis sinais de uma melhora na economia podem se provar temporários.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As avaliações podem cair ainda mais", disse John Chen, presidente-executivo da Sybase. "De algum modo, todos acreditam que as coisas estejam se recuperando. Mas eu vou me segurar por algum tempo", acrescentou.

A Sybase está em busca de aquisições a fim de ajudar na expansão de seus negócios. Chen diz que frequentemente recebe telefonemas de executivos de fundos de capital de risco, que querem lhe vender as empresas iniciantes em que estão investindo.

"Algumas dessas empresas iniciantes estão de certa forma em posição precária... Mas nós somos cautelosos. Não há pressa", disse Chen.