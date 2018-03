Ato acaba com tentativa de invadir sede do governo de SP

Os funcionários da sede do governo paulista ficaram ilhados. Manifestantes tomaram controle de dois ônibus que passavam pela Avenida Morumbi e os estacionaram no meio da via - um deles ficou completamente atravessado, bloqueando o caminho, e teve o vidro da frente quebrado. Parte do grupo ainda fez duas fogueiras na frente do prédio. Foi o fim violento de uma manifestação que foi praticamente pacífica na noite de ontem.

O confronto na sede do Executivo paulista começou por volta das 22h30. Milhares de manifestantes resolveram ir para a frente do palácio depois de tomar a Ponte Octavio Frias de Oliveira, sobre o Rio Pinheiros. A ideia era uma concentração pacífica, mas um grupo de punks tentou invadir o local. O major Paulo Wilhelm de Carvalho, que acompanhou toda a marcha pacífica desde o Largo da Batata junto com outros seis policiais, teve de entrar no palácio quando o quebra-quebra começou.

A pedido da liderança do movimento, muitos manifestantes se sentaram para acalmar os ânimos. Alguns desistiram de ficar por ali e voltaram pela Avenida do Morumbi para a Marginal do Pinheiros.

No entanto, o grupo violento continuou com as depredações no Portão 2 do palácio. Alguns pichavam as paredes das entradas do palácio com frases como "Eu tenho meu direito", "atentado punk", e "PM fdp". Outros quebraram a placa que indicava a entrada de pedestres do local e tentavam usar os pedaços da madeira como um aríete na porta lateral, sem sucesso.

A maioria dos manifestantes tentava acabar com a depredação. Sempre que alguém mais exaltado subia na marquise do portão principal ou chutava a porta, a massa gritava para ele parar. As lideranças organizaram uma comissão com cinco pessoas para tentar um diálogo com representantes do governo estadual.

O estudante Vitor Demétrio, de 19 anos, era parte dessa maioria. "A manifestação seguiu pacífica por quatro horas. Algumas pessoas queriam entrar de qualquer jeito e não estavam sabendo negociar. A gente tem como fazer isso e poderia ter negociado até a entrada no palácio, mas pelo jeito a gente vai perder essa chance." Por volta das 23h05, o grupo que atacava a entrada de carros continuava a bater e soltar rojões no portão até que parte dele cedeu.

Resistência

A maioria dos participantes ainda pedia paz. Entre eles estava Rodrigo Gabriel Pires, de 26 anos, criador do movimento Queremos Ética. Ele ficou entre os invasores e o portão quebrado do Palácio dos Bandeirantes. Aos gritos, tentou impedir que o grupo entrasse e impedir a depredação. Como resposta, levou um soco no peito e teve o celular roubado. "Não é com violência que se resolve isso, é com inteligência", lamentou.

Quando os punks finalmente conseguiram uma abertura no portão 2, a Polícia Militar entrou em ação. E então explodiram as únicas bombas de gás lacrimogêneo em São Paulo na noite de ontem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.