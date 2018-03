Ato de sindicatos reúne 300 pessoas na Avenida Paulista Cerca de 300 manifestantes, segundo a Polícia Militar (PM), já estão concentrados no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, região central da capital. O ato conjunto das centrais sindicais, marcado para as 15h desta sexta-feira, 30, faz parte do Dia Nacional de Mobilização e Lutas.