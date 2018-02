Ato do Anonymous pede libertação de manifestante Cerca de cem pessoas participaram de um protesto promovido pelo grupo Anonymous no centro do Rio, na noite desta terça-feira, 05. Convocados por meio da internet, os ativistas saíram da Candelária às 18 horas e seguiram pela avenida Rio Branco até a Cinelândia. Dali seguiram até a Assembleia Legislativa. A PM acompanhava o ato, pacífico. O grupo fez diversas reivindicações, entre elas a libertação de Jair Seixas, o Baiano, preso após manifestação realizada em 15 de outubro.