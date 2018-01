Ato em BH tem ônibus depredado e manifestante preso Um grupo de mascarados depredou um ônibus com chutes e socos em Belo Horizonte no fim da manifestação nesta terça-feira, 15, no Centro de Belo Horizonte, como parte das celebrações do Dia do Professor e em apoio aos profissionais da Educação do Rio de Janeiro, em greve desde o início de agosto. Um rapaz de 18 anos, identificado como Rayner Gonçalves, foi preso.