Ato em São José dos Campos tem 20 mil manifestantes Cerca de 20 mil manifestantes, de acordo com a Polícia Militar (PM), participam neste momento da manifestação pela redução da tarifa do transporte público em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), onde, por volta das 18 horas houve paralisação do trânsito na Rodovia Presidente Dutra. A concentração para o ato começou por volta das 16h30, na Praça Afonso Pena, no centro da cidade, mas muitos comerciantes tinham fechado as portas às 14h30, temendo depredações. A polícia, no entanto, não registrou até o momento, nenhum caso de vandalismo.