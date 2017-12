Ator acusado de roubo é solto no Rio O psicólogo e ator Vinícius Romão de Souza deixou a Cadeia Pública Patrícia Acioli, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta quarta-feira, 26. Ele passou 16 dias preso sob a acusação de ter assaltado uma mulher no bairro do Méier, na zona norte carioca. A mulher inicialmente afirmou tê-lo reconhecido como autor do assalto, mas depois voltou atrás e afirmou não ter certeza de que seja ele o criminoso.