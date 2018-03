Ator George Clooney critica reportagem sobre seu futuro casamento

A matéria publicada apenas na Internet diz que a mãe da advogada disse à família no Beirute que não estava feliz com o casamento por questões religiosas e que sua filha poderia se sair melhor casando com um druso, a religião da família.

"Primeiro, nada da matéria é factualmente verdadeiro", escreveu Clooney, que normalmente não responde a reportagens sobre sua vida privada, no jornal USA Today.

"A mãe de Amal não é drusa. Ele não está no Beirute desde que eu e Amal começamos a namorar, e ela não é de forma alguma contra o casamento - mas nada disso é o problema", acrescentou.

O problema, segundo ele, é que a matéria dizia que pelo fato das núpcias não seguirem as normas druso, Alamuddin poderia ser expulsa da comunidade. Mulheres têm sido assassinadas por não seguirem regras da religião drusa, disse o tablóide inglês.

"A irresponsabilidade hoje em dia, para explorar diferenças religiosas onde não existem, é no mínimo negligente e certamente perigosa", afirmou o ganhador do Oscar.

O jornal inglês publicou um comunicado se desculpando ao ator, sua esposa e sogra por qualquer problema que a reportagem causou e disse que vai investigar o caso.

(Por Patricia Reaney; reportagem adicional de Kate Holton)