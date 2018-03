Ator sofre acidente de carro por causa de bueiro

Perez, que dirigia o Smart Fortwo Brabus, afirma que o caminhão, com um contêiner, o fechou de repente e ele não teve o que fazer. "A carreta passou em cima do bueiro sem tampa, estourou o eixo e veio para cima da gente. Graças a Deus, não quebramos nem uma unha", diz. "Quando os policiais e bombeiros chegaram, disseram: ''Cadê as vítimas?'' Ficaram bem assustados", afirma. A reportagem não conseguiu contato com Sterblitch.

De acordo com o empresário, o veículo que dirigia foi arrastado de um lado para o outro, até parar. "Parece que a gente ficou que nem uma bolinha, foi um negócio de louco", lembra. "Não tivemos reação nenhuma, nem um grito. Um só olhou para a cara do outro. Pensamos que a carreta ia virar e passar por cima." O carro, segundo Perez, foi comprado há menos de um mês e teve perda total. De acordo com uma revendedora da marca no Brasil, o automóvel só pode ser comprado por encomenda e custa cerca de R$ 125 mil. Ele, que tem seguro, diz que pretende processar a Sabesp.

"Com certeza, essa tampa de bueiro foi mal feita por que tinha corrupção, tinha propina ali. Temos de usar esse exemplo, a visibilidade do Eduardo, para que não aconteça com os outros. Nós poderíamos estar mortos. É uma irresponsabilidade muito grande, um assassinato." Em nota, a companhia, responsável pelo fornecimento e tratamento de água em 363 cidades do Estado, lamentou o acidente e anunciou que irá reparar as vítimas.