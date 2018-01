Atores brasileiros encenam peça no Second Life

Em vez do palco tradicional, a Companhia Arthur-Arnaldo, da Cooperativa Paulista de Teatro, apresentará nesta quarta-feira, 7, às 19 horas, uma peça virtual. O local escolhido para discutir a chamada "geração internet" com a peça Bate-papo foi o universo digital do Second Life. Assim, a companhia se torna a primeira brasileira a se apresentar na forma de avatar. Avatares de atores encenam a peça Bate-papo; acima, os atores no espetáculo real. Fotos: Divulgação Escrita em 2005 pelo irlandês Enda Walsh e dirigida por Tuna Serzedello, a peça mostra sem pudores como age e pensa a geração internet, que cada vez mais troca o mundo real pelo universo virtual, por meio da história de seis pessoas que conversam numa sala de chat na web. Os personagens se apresentam como adolescentes, usam nicks (apelidos adotados nas salas virtuais de bate-papo) e discutem sobre temas que vão de Harry Potter a suicídio, passando por celebridades como Britney Spears. Logo após a apresentação, às 20 horas, haverá um debate com a psicanalista Maria Rita Kehl, o diretor do espetáculo Tuna Serzedello, e Sandra Inês, da Fundap e da USP, sobre o tema "Os limites da web na terra de ninguém". O debate será mediado por Gilson Schwartz, professor da USP e curador do Centro Cultural Bradesco, que sedia o evento. Tudo isso no ambiente virtual. O Centro Cultural Bradesco no Second Life fica nas coordenadas Bradesco (128, 128, 0). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.