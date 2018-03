Atos estão programados para a região central de SP hoje Está marcado para o fim da tarde desta sexta-feira, na Praça Roosevelt, região central de São Paulo, um ato em protesto contra o projeto da Cura Gay e contra o deputado federal pastor Marco Feliciano. Neste momento, um grupo de 300 profissionais de saúde estão reunidos no local em protesto contra o projeto de lei do Ato Médico, aprovado na terça-feira, 19, no Senado.