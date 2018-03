Atos no Rio trazem prejuízos para a indústria hoteleira Iniciada no dia 6, a onda de protestos no Rio - em parte, violentos - trouxe prejuízos para a indústria hoteleira. De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Rio de Janeiro (Abih-RJ), relativa ao período entre o dia 17 e segunda-feira, 24, o temor dos visitantes fez com que houvesse queda de ocupação. A região mais prejudicada foi o centro, a preferida dos manifestantes: a taxa de cancelamento de reservas foi de 27,57%.