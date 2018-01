Atraso não tira liderança do PlayStation 3 no longo prazo Apesar do atraso no lançamento do PlayStation 3, a nova edição do videogame da Sony deve liderar o mercado de consoles de alta definição até 2010. A previsão é da empresa de pesquisas In-Stat, que afirma que o jogo superará os concorrentes Nintendo Revolution, da Nintendo; e o Xbox360 da Microsoft, o único que está disponível comercialmente até o momento. Até o final da década, diz projeção da In-Stat, o PS3 responderá por mais de 50% das vendas de consoles de alta definição, deixando o Xbox 360 com 28,6%, e o Nintendo Revolution com 21,2% do mercado. "A Microsoft superará a Nintendo no mercado de consoles da próxima geração graças à sua dianteira no lançamento e mercado norte-americano, e seu apelo para jogadores mais maduros", disse Brian O´Rourke, analista do In-Stat. Para realizar suas estimativas, a In-Stat entrevistou mais de 1000 consumidores sobre seus planos de compra acerca dos videogames de próxima geração.