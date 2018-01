Atraso no registro de médicos impede atendimento Pelo menos 1,2 mil pacientes deixaram de ser atendidos pelo Programa Mais Médicos em Indaiatuba, a 107 quilômetros de São Paulo, até a tarde desta quinta-feira, 17, em razão do atraso no registro dos profissionais formados no exterior. A aprovação da Medida Provisória (MP) 621/2013, permitindo que o Ministério da Saúde seja responsável pela emissão do registro, trouxe alívio para os quatro médicos do programa que estão na cidade desde o dia 23, mas continuam impedidos de trabalhar. "Estou ansiosa porque sei que a população precisa muito de nós", disse a médica Silvana Picozzi, brasileira formada na Itália. "Assim que puder atender, vamos recuperar esse atraso."