Atraso no saneamento Mantido o atual ritmo de obras e de investimentos em saneamento, é pouco provável que a maioria dos 100 maiores municípios brasileiros alcance a meta de universalização dos serviços de água e esgotos até 2033 fixada no Plano Nacional de Saneamento Básico. O mais recente balanço do Instituto Trata Brasil das obras de água e esgotos em municípios com mais de 500 mil habitantes incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) mostra que mais da metade está em situação considerada inadequada: de um total de 337 obras, 20% estão paralisados, 17% estão atrasados e 15% nem foram iniciados. A pesquisa tem como base a situação observada no fim do ano passado.