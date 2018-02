Atrasos marcam manhã deste sábado nos aeroportos

Em Guarulhos, cerca de 20% dos voos saíram fora do horário previsto (16 de um total de 81). O Galeão apresentou atraso em 15 dos 51 voos previstos (29,4% do total). Neste momento, no entanto, a situação já é melhor. Os atrasos em Guarulhos são apenas 3,7% do total de embarques previstos entre 10 horas e 11 horas. No Galeão, os atrasos representam 7,8% dos voos previstos para o horário.

O mesmo ocorre na região Sul. O aeroporto Salgado Filho opera no momento com atraso de sete aeronaves, ou 19,4% do total. Os atrasos desde o começo do dia, no entanto, já somam 14, o equivalente a 38,9% dos 36 voos previstos, ainda de acordo com a Infraero.