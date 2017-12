Atrasos nos voos domésticos sobem para 16%

O levantamento exclui os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, que não são mais administrados pela Infraero.

O maior porcentual de atraso nos voos domésticos é registrado no aeroporto de Santos Dumont (RJ). Até às 13h, do total de 75 partidas, 40 (53,3%) foram com atraso, sendo 20 (26,7%) na última hora. Dez voos, ou 13,3%, do total, foram cancelados. Em Galeão (RJ), ao contrário, a situação está tranquila. Das 72 partidas nacionais, apenas sete (9,7%) atrasaram até às 13h, sendo somente uma na última hora. Quatro voos (5,6% do total) foram cancelados.

No aeroporto de Congonhas, do total de 106 voos programados, 35 ou 33% atrasaram até às 13h e 11 (10,4%) na última hora. Cinco partidas, ou 4,7% do total, foram canceladas.

Internacionais

Já a saída do brasileiro para o exterior ocorre sem percalços. Dos 28 voos programados até às 13h, apenas três, ou 10,7% do total, partiram com atraso. Nenhum na última hora e nem cancelados. O aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, de Brasília (DF), que é administrado pela concessionária Inframérica, atrasou um voo de dois programados até às 13h. Em Porto Alegre (RS), das cinco partidas programadas, duas foram com atraso.