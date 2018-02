Atriz dos EUA aceita acordo judicial por boneca Barbie A atriz Donna Douglas, de 78 anos, conhecida por interpretar a levada Elly May Clampett na série de TV "The Beverly Hillbillies", da década de 1960, chegou a um acordo no processo judicial que movia contra a empresa Mattel por causa do lançamento de uma boneca Barbie baseada no seu personagem.