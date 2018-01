Atriz é morta por PM em blitz de trânsito em P. Prudente A atriz Luana Barbosa, de 25 anos, foi morta nessa sexta-feira, 27, pelo cabo da Polícia Militar, Marcelo Aparecido Domingos Coelho, em uma blitz de trânsito em Presidente Prudente, no oeste paulista. Ela levou um tiro no tórax. A atriz, que fez aniversário na quinta-feira, estava na garupa da motocicleta do namorado, o músico Felipe Fernandes de Barros, de 29 anos. Ele não parou no bloqueio, segundo a PM. A versão foi desmentida por amigos do músico, garantindo que Barros procurava um lugar para estacionar quando houve o disparo.