Atriz Isis Valverde tem alta após acidente A atriz Isis Valverde, de 26 anos, teve alta na manhã de hoje do hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após ser internada por causa de um acidente de carro, ocorrido na madrugada de sexta-feira, no qual fraturou uma vértebra. Ísis estava no ar recentemente, na TV Globo, como a Antônia da minissérie "Amores Roubados".