Atropelamento na Régis Bittencourt mata 3

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 3h45. Um automóvel, que levava três homens, teria atingido quatro mulheres que caminhavam pelo acostamento. Três delas morreram no local. A outra vítima foi internada em estado grave no Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Três homens que estavam no carro foram encaminhados para o Hospital Geral de Pirajussara em estado de saúde considerado moderado.