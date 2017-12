Atuação no Olaria rende vaga na seleção para haitiano

São poucos os jogadores brasileiros que sonhariam em atuar pela modesta equipe carioca do Olaria. Mas o lateral haitiano Kowsky Sainvil, que vestiu a camisa do time entre 1994 e 1995, conta que não só voltaria feliz a integrar a equipe, como também que ela o ajudou a se projetar no Haiti e a ganhar uma vaga na seleção do país. ''''Fiquei com muito moral, porque joguei no Brasil. Depois do Brasil, fiquei muito valorizado no Haiti, peguei seleção. Foi muito bom para mim e para o meu país. Aqui, todo mundo me chama de brasileiro-haitiano'''', disse o jogador de 28 anos à BBC Brasil. Kowsky, que atua no time haitiano Don Bosco, diz que gostaria de ter ''''a sorte de voltar a jogar no Brasil''''. ''''Isso me daria a chance de jogar fora, por uma outra equipe, Me dá um currículo. Mesmo sendo por um time como o Olaria, da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, não tem problema. É legal jogar no Brasil.'''' O meia brasileiro Eduardo Ferreira Carvalho, que joga pela equipe haitiana do Racing, trabalha como treinador juntamente com Kowsky em uma escolinha de futebol de Porto Príncipe e faz elogios ao jogador. ''''É um jogador muito técnico, que cruza bem e que tem um bom físico. Tanto ele é bom, que esteve no Brasil, que não é para qualquer um. Ele gosta de treinar e sabe jogar com a bola. Além do mais, é um bom cobrador de faltas'''', afirma. O atleta haitiano ainda guarda vívida na lembrança a sua passagem pelo Brasil. Ele conta ter feito amigos na equipe da rua Bariri e lembra emocionado de uma das melhores partidas que disputou por seu time. ''''Ganhamos por 3 a 0 do Flamengo no Maracanã. É uma coisa que me marca até hoje. Lá (no Brasil), todo mundo fala que o Flamengo é o time com a maior torcida do mundo.'''' Talvez não seja à toa que Kowsky revele que sua equipe do coração é o Vasco da Gama, o arqui-rival do Flamengo. Um dos encontros marcantes que teve no Brasil foi justamente com o atacante vascaíno Romário. Kowsky conta que até hoje guarda uma foto na qual aparece ao lado do Baixinho. No futebol brasileiro, o atleta hatiano conta admirar Jorginho, lateral que atuou pela Seleção Brasileira, em 1994, e que foi destaque do Flamengo e do Vasco. ''''Eu sou lateral direito, como ele. E gosto de ir ao fundo para cruzar. Mas o quando o outro time ataca, eu volto para fechar a defesa. Faço a minha parte.'''' Kowsky está se recuperando de uma contusão no tornozelo que o manteve afastado do futebol por seis meses e que acabou tirando-o da seleção nacional. ''''Tenho um passado na seleção. E estou bem no meu time, que foi campeão nacional. Todos já me conhecem. Se eu jogar bem no Estádio Nacional, vou voltar para a seleção.'''' O lateral acredita que se reconquistar sua posição na esquadra nacional, poderá também regressar ao exterior. ''''O futebol do Haiti exige muito sacrifício, porque não é profissional, é semiprofissional. Agora, se eu jogar bem na seleção, vou ter mais chances de jogar fora. O Haiti não é bom para quem quer vencer no futebol.'''' BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.