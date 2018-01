Atual prefeito lidera pesquisas em Macapá

O atual prefeito de Macapá, Clécio Luís (REDE), se mantém na liderança nas pesquisas de intenções de votos. A pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 29, mostra Clécio com 61% das intenções de votos válidos - que excluem os brancos, nulos e indecisos - e seu adversário Gilvam Borges (PMDB) com 39%.

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 17, Clécio tinha 57% e Borges 43%. O atual prefeito lidera as pesquisas desde o primeiro turno e é apoiado pelos senadores Randolfe Rodrigues (REDE) e Davi Alcolumbre (DEM). Já Borges conta com apoio do governador do Amapá Waldez Góes (PDT), do ex-senador José Sarney (PMDB) e da maioria dos deputados estaduais e federais do Estado.

Dos cinco candidatos a prefeito derrotados no primeiro turno, apenas o Promotor Moisés (PEN) apoia Clécio; Aline Gurgel (PRB) declarou apoio a Borges.' Dora Nascimento (PT) e Ruy Smith (PSB) declararam neutralidade, enquanto Genival (PSTU) prega o voto nulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa encomendada pela Rede Amazônica de Televisão ouviu 602 eleitores entre os dias 26 e 28 de outubro e foi registrada no TRE do Amapá (TRE-AP) sob o protocolo AP-07846/2016. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.