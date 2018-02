ATUALIZA 1-IGP-M acelera alta a 0,60% em dezembro; sobe 5,51% no ano O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 0,60 por cento em dezembro, ante elevação de 0,29 por cento no mês anterior, e fechou o ano com elevação de 5,51 por cento, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.