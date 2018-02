ATUALIZA 1-Odebrecht Transport vence leilão da BR-163 (MT), com deságio de 52%

A tarifa máxima de pedágio estabelecida no leilão era de 0,055 real, segundo o edital. A empresa terá que investir 4,6 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão da rodovia.

Na semana passada, a Odebrecht Transport venceu em conjunto com a operadora do aeroporto de Cingapura, Changi, o leilão de concessão do aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro.

O trecho da BR-163 que foi leiloado possui 850 quilômetros de extensão, com início na divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, e término no quilômetro 855, no Mato Grosso.

Com esta licitação, o governo conseguiu encerrar com sucesso o leilão de mais um lote de rodovias, após ter licitado a BR-050 (GO-MG) em setembro, mas não conseguir fazer o mesmo com a BR-262, que não recebeu propostas na ocasião.

Para o leilão desta quarta-feira, sete grupos entregaram propostas, entre eles as empresas CCR, Triunfo, Odebrecht, Invepar e Galvão Engenharia, além de dois consórcios liderados por Ecorodovias e Fidens cada um.

(Por Leonardo Goy e Roberta Vilas Boas, edição Alberto Alerigi Jr.)