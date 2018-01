Atualização de beta do Office 2007 é maior que arquivo original Nem bem foi lançado, o Office 2007 já conta com uma grande atualização à disposição dos usuários, no caso, daqueles que baixaram a versão beta 2 (de avaliação) do novo pacote de automação de escritório da Microsoft. O curioso é que a atualização em questão é maior do que o arquivo original do pacote que foi disponibilizado para download na internet: enquanto o beta 2 do Office 2007 tinha pouco mais de 400 MB, a ´atualização´ conta com 494,7 MB de tamanho. Os usuários que baixaram a versão beta do Office 2007 podem fazer o download da atualização no site da Microsoft.