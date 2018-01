Atualização do iPhone anulará 'liberação' do telefone

O Gizmondo, um dos blogs de tecnologia mais populares da internet, revelou que a próxima atualização do software do iPhone anulará os dispositivos criados para "liberar" o telefone da Apple. O blog afirmou que a versão 1.1.3 do firmware voltará a bloquear o telefone para que só seja utilizado nas redes das empresas que chegaram a um acordo com a Apple. A empresa vai impedir o funcionamento de programas de terceiros instalados pelos usuários. Outros blogs afirmam que a atualização 1.1.3 também acrescentará novas funções ao aparelho, como um sistema similar ao GPS (Global Positioning System, em inglês) - sistema de localização por satélite - que permitirá situar em mapas do Google o local em que se encontra o usuário. De acordo com as informações reveladas nesses blogs, o sistema se baseará na triangulação do sinal a partir de torres emissoras, em vez de utilizar o GPS. Seguindo com sua política, a Apple não confirmou os detalhes veiculados na internet, mas Steve Jobs, fundador da companhia, deve revelar a atualização e suas novas funções durante a conferência MacWorld, que será realizada em meados de janeiro em San Francisco. Outra função que aparentemente o iPhone incorporará é a de envio de mensagens SMS a vários destinatários ao mesmo tempo.