Atualização falha em antivírus aponta ameaças em sites seguros

Usuários empresariais do serviço de antivírus da McAfee enfrentaram problemas nesta quarta-feira, 2, por conta de uma atualização na base de dados emitida pela empresa. Um upgrade na atualização do arquivo de assinaturas (com extensão .dat) causou erros no navegador de internet ao apontar como infectados sites que na verdade não distribuíam vírus. O problema foi resolvido em questão de horas. A atualização da base de dados, ocorrida por volta das 17 horas, é automática para redes corporativas clientes da McAfee. Ao entrar em alguns sites, como o portal estadao.com.br e o Limão, o internauta recebia a mensagem falsa "Site infectado com vírus". O erro é conhecido por "falso positivo", de acordo com o gerente de tecnologia de produtos do Grupo Estado, Nicholas Serrano. A falha é gerada por uma atualização incorreta dos vírus. A McAfee foi informada e solucionou o problema no mesmo dia.