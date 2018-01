Atualização no Second Life causa lentidão no metaverso

Depois de adiada por uma semana, o sistema do Second Life passou por uma atualização nesta quarta-feira para a versão 1.17.0. O processo resultou em uma ligeira lentidão no sistema, normalizado ao longo do dia. Como a Linden Lab já havia anunciado em seu blog, a nova versão ainda não suporta o recurso de suporte a comunicação por voz. A empresa ficou atualizando os clientes do metaverso e seus servidores ao longo do dia. Segundo a empresa, a nova versão resolve alguns bugs de estabilidade e exigirá que os usuários baixem uma nova versão de seus navegadores. Entre as mudanças práticas, visualizar um cartão embutido em um item não o adiciona ao seu inventário. Outra mudança fará com que o navegador Mozilla embutido suporte cookies.