Atualize sua página pessoal pelo próprio computador Apesar de soar um pouco ultrapassado (afinal, dá para atualizá-lo via celulares ou MSN), baixar programas que permitem postar no microblog pelo desktop é uma alternativa interessante. O Pownce fornece em seu site um software específico (http://pownce.com/download) para o micro. Ele funciona direitinho, mas fica aquém do Twhril (www.twhirl.org), que pode ser usado com o Twitter, o Jaiku e o próprio Pownce. Ele mostra os últimos posts feitos por sua lista de contatos e dá para enviar mensagens para quem assina o seu perfil. Já uma ferramenta legal para quem usa o Tumblr é a sua barra de ferramentas, a "Share on Tumblr". Ao colocá-la na aba do seu navegador, ela permite a atualização imediata do microblog. Viu algo interessante na web? Clique na barra de ferramentas. Ela abre uma janela (não precisa se logar no Tumblr) e mostra se o post será um vídeo, uma foto ou um link. Selecione a opção e crie o seu post. G.M.