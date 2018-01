Audiência a sites de jornais americanos cresce 3,7%

O número de pessoas que visitaram sites de jornais americanos cresceu 3,7% no terceiro trimestre, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira, 31. Ao mesmo tempo, a venda de publicidade das versões impressas dos jornais registrou queda. Mais de 59 milhões de pessoas, ou 37,1% de todos os internautas ativos, visitaram sites de jornais no terceiro trimestre, contra 56,9 milhões há um ano, segundo informou a Associação de Jornais com base em estatísticas do Nielsen/NetRatings. Os resultados também mostram que internautas gastaram cerca de 43 minutos por mês em sites de jornais, 4% a mais que no mesmo período do ano passado. Além disso, sites de jornais geraram 2,8 bilhões de page-views por mês no terceiro trimestre, contra 2,5 bilhões no terceiro trimestre de 2006. Os resultados apareceram após diversos agências, incluindo Tribune, Gannet e McClatchy terem registrado aumento da publicidade online em detrimento do jornal impresso. De acordo com o estudo, pessoas com maior nível educacional têm mais tendência a ler jornais impressos - eles atingem 61% dos americanos com nível médio contra 89% das pessoas com pós-graduação.