Audiência acaba sem acordo e metroviários podem parar A audiência de conciliação entre o Sindicato dos Metroviários e representantes do Metrô no Tribunal Regional do Trabalho terminou sem acordo e a decisão sobre a possível greve poderá ocorrer em assembleia geral a partir das 18h30 desta segunda-feira, 27. No encontro, a proposta oferecida para as duas partes foi de 8,06%, menor do que os 14,16% pretendidos pelos metroviários. Já o Metrô, que havia oferecido 6,42%, não respondeu se aceitaria e pediu adiamento da negociação.