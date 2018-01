Audiência expõe dúvidas da população sobre compra da BrT

A audiência pública realizada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para discutir as mudanças nas regras do setor deixou claras as dúvidas da população sobre a compra da Brasil Telecom pela Oi, além de levantar críticas dos empresários. A audiência reuniu mais de 180 participantes e chegou a gerar confusão, diante da falta de assentos para cerca de metade dos presentes. Uma manifestante chegou a sugerir a anulação da audiência para que outra fosse agendada com número maior de lugares e representantes de toda a sociedade. A primeira das mais de 100 perguntas registradas era, na verdade, um compilado de 53 questões, todas sobre a compra da Brasil Telecom. Elas foram feitas por Fernando Gomes, que disse não ser ligado a nenhuma operadora ou empresa do setor e se identificou como "usuário de telefonia". "Por que uma grande empresa nacional é algo que precisa de apoio do governo para ser criada?", foi uma de suas perguntas. "O que essa grande empresa nacional fará em benefício da sociedade?", também questionou ele. O superintendente de serviços privados da Anatel, Jarbas Valente, entretanto, não quis responder às questões, afirmando que seu escopo "foge ao tema das consultas públicas". "Temos esperança de que tenha ficado claro que as regras pretendem ser gerais" e não feitas apenas para englobar uma transação de compra como essa, afirmou. ARRUMAR A CASA ANTES DAS FUSÕES Já o presidente da TelComp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas), Luis Cuza, defende que as mudanças nas regras, contidas no Plano Geral de Atualização de Regulamentação (PGR) sejam implantadas antes do novo Plano Geral de Outorgas (PGO), que vai permitir a compra da Brasil Telecom pela Oi.