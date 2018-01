Audiência online de jornais cresceu 21% em 2005 Cerca de um terço dos internautas nos EUA acessa páginas de jornais na internet ao menos uma vez por mês. A informação faz parte de um levantamento feito pela Newspaper Association of America (NAA) e que indicou um crescimento de 21% em visitantes únicos nestes sites no ano passado. Em numero de paginas vistas, o crescimento a alta foi de 43%, na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados durante a convenção anual da NAA, realizada em Chicago. Ainda segundo o levantamento, o crescimento de visitantes na faixa entre 25 e 34 anos foi de 14%, enquanto que na faixa entre 18 e 24 anos o crescimento foi de 9%. Dos 25 sites de notícias e informações com maior audiência nos EUA, 11 pertencem a jornais. De acordo com a NAA, os jornais são a principal fonte de informação nos 75 principais mercados dos EUA.