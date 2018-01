Audiência pública discute ataques de tubarões no Recife A Procuradoria da República no Estado de Pernambuco realizará audiência pública para discutir medidas relativas à prevenção ao ataques de tubarões a banhistas e surfistas na orla do Recife e Região Metropolitana. A decisão sobre realizar essa discussão foi publicada na edição desta terça-feira, 08, do Diário Oficial da União. A audiência pública ficou marcada para 18 de outubro, no auditório da Procuradoria da República em Pernambuco, no Recife (PE).