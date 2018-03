Aulas da rede estadual em SP começam amanhã As 5,5 mil escolas que formam a rede estadual de ensino de São Paulo e atendem cerca de 5,5 milhões de alunos dão início ao ano letivo de 2008 amanhã, dia 18, com mudanças no currículo em relação a 2007. Para 3,6 milhões de alunos de 5ª a 8ª séries, os primeiros 42 dias terão um reforço em matemática e língua portuguesa, que, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, é um programa inédito no Brasil. As aulas das outras disciplinas ocorrerão normalmente, mas com enfoque em língua portuguesa e matemática, que terão material didático específico durante esse período. "As competências de leitura, escrita e matemática são básicas para o futuro de qualquer estudante. É muito importante que reforcemos matemática e língua portuguesa, para que o aluno passe a ganhar conhecimento nas outras", diz a secretária de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, em nota à imprensa. Outra novidade é para os professores, que receberão propostas curriculares a serem colocadas em prática nas salas de aula. "A partir daí, os professores terão liberdade para trabalhar dentro da sala. Vamos também disponibilizar exemplos de planos de aula, colhidos na própria rede. Seu uso ficará a critério dos professores", afirma Maria Helena.